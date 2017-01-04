Издательский дом «Волгоградская правда» поздравляет жителей региона с наступающим Новым годом.
Знаменитая уроженка Волгоградской области, актриса и певица Юлия Ковальчук уже давно живет в Москве и показывается землякам чаще на телеэкранах, нежели вживую. Однако о своей малой родине артистка не забывает и старается почаще бывать в Волгограде и Волжском, хоть и получается у нее наносить исключительно рабочие визиты. В интервью корреспонденту Издателького дома «Волгоградская правда» звезда сцены рассказала о том, каким для нее выдался 2016-й, и поделилась планами на Новый год.
Как грамотно сказать ребенку, что главного новогоднего волшебника не существует.
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Сам виновник ДТП остался жив, погиб пассажир из его «четырнадцатой».
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Здание Царицынской пожарной каланчи будет передано волгоградскому краеведческому музеюТакое решение сегодня окончательно утвердил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в ходе ...
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