Юлия Ковальчук: «Новый год буду встречать…на улице!»

Знаменитая уроженка Волгоградской области, актриса и певица Юлия Ковальчук уже давно живет в Москве и показывается землякам чаще на телеэкранах, нежели вживую. Однако о своей малой родине артистка не забывает и старается почаще бывать в Волгограде и Волжском, хоть и получается у нее наносить исключительно рабочие визиты. В интервью корреспонденту Издателького дома «Волгоградская правда» звезда сцены рассказала о том, каким для нее выдался 2016-й, и поделилась планами на Новый год.